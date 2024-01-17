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Питерец.ру » Спорт » СКА с преимуществом в четыре шайбы разгромил «Амур», у победителей забили Никишин, Дедунов, Старков, Земчёнок, Хайруллин и Сапего

СКА с преимуществом в четыре шайбы разгромил «Амур», у победителей забили Никишин, Дедунов, Старков, Земчёнок, Хайруллин и Сапего

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Можно уверенно сказать, что осечка в игре с «Северсталью» была для СКА досадной случайностью.

Странно было бы, если бы «Питерец.ру» после новостей о ВХЛ и МХЛ не рассказал бы про сегодняшний матч главной команды СКА в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Тем более, что в прошлом туре невские армейцы сенсационно уступили «Северстали» со счётом 2:3.

Появление Никиты Серебрякова (на фото) в воротах СКА в игре с хабаровчанами ясно дало понять: Роман Ротенберг ждёт от своей команды только победы. Получился разгром «Амура» со счётом 6:2. Мучения хабаровских вратарей начались очень быстро: точные броски Александра Никишина и поигравшего в «Амуре» Павла Дедунова отправили на лавку Игоря Бобкова уже на 6-й минуте. Но и резервный вратарь «Амура» Лозебников не смог изменить хода борьбы: продержался Дмитрий только до 25-й минуты, когда отличился Степан Старков, сделавший счёт 3:1. Артём Земчёнок вообще забил в меньшинстве, и на второй перерыв команды ушли при перевесе СКА в три шайбы.

В заключительной двадцатиминутке хозяевам удалось превратить 4:1 в 6:2. Сначала хабаровский защитник Гуркин сократил отставание «Амура», после чего ворота Лозебникова поразили Марат Хайруллин и Сергей Сапего.

Победа над «Амуром» позволила СКА набрать 70 очков за 52 игры: петербуржцы занимают третье место на Западе КХЛ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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