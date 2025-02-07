СКА удалось победить «Витязь»: Михаил Григоренко сделал дубль, а 34-летний Павел Дедунов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне

Очередная победа СКА над «Витязем» удивлять не должна: «Питерец.ру» знает о гигантском преимуществе невских армейцев над подмосковной командой в личных встречах. Очередное рандеву привычно завершилось в пользу СКА, итоговый счёт – 4:2. На этот раз место в воротах СКА занял Павел Мойсевич, и до 34-й минуты белорусский голкипер не пропускал.

К середине матча СКА вёл с крупным счётом. Первым огорчил Максима Дорожко Николай Поляков, которому на 6-й минуте ассистировали Иван Демидов и Михаил Воробьёв. Вскоре удаление схлопотал Данила Галенюк, но «Витязю» реализовать большинство не удалось.

В дебюте второго периода забил Павел Дедунов, сделав это впервые в сезоне – 2024/2025 (результативной передачей отметился Сергей Андронов). А довёл счёт до крупного точный бросок Михаила Григоренко на 33-й минуте: здесь ассистентами выступили новичок СКА Илья Карпухин и Владимир Алистров. Сразу же Матвей Заседа размочил счёт, но в начале второго периода Григоренко добился дубля и восстановил преимущество СКА в три шабы. Итог – 4:2 в пользу СКА: в концовке отличился Владислав Цицюра.