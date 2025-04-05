Александр Соболев стал автором спасительного для «Зенита» гола в матче с «Локомотивом», счёт – 1:1

«В субботу пятого апреля, сырой рассветною порой...» – каждый советский школьник знал эти строчки Константина Симонова. Футбольный «Зенит» 5 апреля в 23-м туре встречался с московским «Локомотивом». «Питерец.ру» напоминает: свои прошлые матчи команды Сергея Семака и Михаила Галактионова завершили с диаметрально противоположным результатом. Если «сине-бело-голубые» с разницей в четыре мяча одержали сухую победу над «Рубином», то железнодорожники «отлетели» от «Крыльев Советов» с неожиданным счётом 1:5.

Первый тайм не порадовал собравшихся на «РЖД Арене» зрителей обилием опасных моментов, а забитых мячей не было вовсе. На 62-й минуте «Зенит» пропустил: всё началось с ошибки голкипера Евгения Латышонка. В итоге Дмитрий Баринов стал ассистентом у Алексея Батракова. Отыграться петербуржцам удалось только за 5 минут до финального свистка. Максим Глушенков попал в штангу ворот Антона Митрюшкина, но Александр Соболев успел на добивание. После этого за фол на Илье Самошникове вторую жёлтую получил Педро – удаление.

Взгляд на турнирную таблицу РПЛ пока не радует торсиду «Зенита». Лидирует одержавший четвёртую победу подряд «Краснодар», набравший 52 очка. У действующего чемпиона России – 47 очков.



