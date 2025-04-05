ента новостей

23:37
Александр Соболев стал автором спасительного для «Зенита» гола в матче с «Локомотивом», счёт – 1:1
13:07
Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
13:00
Петербургские фигуристы достойно выступили на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»
12:55
В Ленобласти поймали подозреваемых в разбое в поселке Зеленый Холм
12:48
На проспекте Ветеранов пассажир разбил стекло в троллейбусе
12:08
Дрозденко призвал чиновников эволюционировать
11:48
Депутаты из СПб предложили запретить чиновникам обучать детей за границей
10:15
Инвестиции в курортный проект достигли впечатляющих результатов
09:50
«Победа» возобновляет рейсы в Минск
12:35
На улицах Петербурга появились трамваи и троллейбусы с символикой Великой Победы
12:29
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Ленсовета
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Приморского района
11:08
Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников
10:55
В Петербурге поймали курьера, подозреваемого в обмане пожилого доцента ВУЗа
10:43
В Невксом районе рецидивист ударил ножом подругу
10:40
Грузинская кухня в тренде: увеличилось количество грузинских ресторанов
10:37
В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона
10:08
В СПб бешенства нет!
09:36
В Ленобласти оценили потери от несанкционированных свалок
09:20
Бывший чиновник Смольного возглавил научное учреждение ИЭМ
19:45
В Мариинском дворце наградили победителей всероссийского студенческого конкурса
19:39
В Ленобласти готовятся к корюшковой путине
17:04
Жителя Соснового Бора задержали за надругательство над подростком с инвалидностью
16:25
Мошенники скупают аккаунты в мессенджерах для своих схем
16:18
В Петербурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
16:04
Петербуржцы выбрали идеального начальника: результаты опроса
15:54
Многодетные семьи в СПб получат поддержку по ипотеке
13:36
В Петербурге задержали нарколаборанта и двух закладчиков
13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
12:35
В Петербурге пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Александр Соболев стал автором спасительного для «Зенита» гола в матче с «Локомотивом», счёт – 1:1

Александр Соболев стал автором спасительного для «Зенита» гола в матче с «Локомотивом», счёт – 1:1

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.championat.com
В составе железнодорожников отличился Алексей Батраков.

«В субботу пятого апреля, сырой рассветною порой...» – каждый советский школьник знал эти строчки Константина Симонова. Футбольный «Зенит» 5 апреля в 23-м туре встречался с московским «Локомотивом». «Питерец.ру» напоминает: свои прошлые матчи команды Сергея Семака и Михаила Галактионова завершили с диаметрально противоположным результатом. Если «сине-бело-голубые» с разницей в четыре мяча одержали сухую победу над «Рубином», то железнодорожники «отлетели» от «Крыльев Советов» с неожиданным счётом 1:5.

Первый тайм не порадовал собравшихся на «РЖД Арене» зрителей обилием опасных моментов, а забитых мячей не было вовсе. На 62-й минуте «Зенит» пропустил: всё началось с ошибки голкипера Евгения Латышонка. В итоге Дмитрий Баринов стал ассистентом у Алексея Батракова. Отыграться петербуржцам удалось только за 5 минут до финального свистка. Максим Глушенков попал в штангу ворот Антона Митрюшкина, но Александр Соболев успел на добивание. После этого за фол на Илье Самошникове вторую жёлтую получил Педро – удаление.

Взгляд на турнирную таблицу РПЛ пока не радует торсиду «Зенита». Лидирует одержавший четвёртую победу подряд «Краснодар», набравший 52 очка. У действующего чемпиона России – 47 очков.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-08-2024, 21:38
Форвард Максим Глушенков и вратарь Евгений Латышонок стали героями победного для «Зенита» матча с московским «Динамо»
7-04-2013, 23:52
«Зенит» в матче 23 тура российской премьер-лиги обыграл «Крылья Советов»
27-10-2024, 23:06
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в 13-м туре чемпионата РПЛ, голы забили Мостовой и Батраков
4-08-2024, 01:48
Максим Глушенков сделал хет-трик, а «Зенит» Сергея Семака разгромил «Ростов» Валерия Карпина со счётом 5:0
27-07-2024, 21:07
«Зенит» и ЦСКА одержали крупные победы во 2-м туре чемпионата РПЛ, а «Динамо» обыграло «Локомотив»
7-11-2024, 18:45
Александр Соболев стал автором одного из голов «Зенита» в ворота «Ахмата» в кубковом матче, который команда Сергея Семака выиграла со счётом 3:0

Происшествия на дорогах

3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
1-04-2025, 22:47
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх