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Питерец.ру » Спорт » «Ферги-тайм» устроили «Крылья Советов» в матче с «Пари НН»: так начался 2-й тур РПЛ

«Ферги-тайм» устроили «Крылья Советов» в матче с «Пари НН»: так начался 2-й тур РПЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Команда Магомеда Адиева стала промежуточным лидером чемпионата, набрав 4 очка.

«Крылья Советов» дважды забили «Пари НН» в компенсированное ко второму тайму время и выиграли: в футболе подобное принято называть «Ферги-тайм». «Питерец.ру» напоминает: «Ферги-тайм» напрямую связан с «Манчестер Юнайтед» времён тренерства Алекса Фергюсона, а самый яркий пример этого явления – знаменитый финал Лиги Чемпионов 1999 года с «Баварией». Манкунианцы тогда уступали 0:1, но дважды забили в добавленное арбитром время и вырвали победу.

Вот и на поле «Солидарность Самар Арены» всё шло к «сухарю» неожиданно появившегося в воротах нижегородцев Вадима Лукьянова (в 1-м туре ворота «Пари НН» защищал Никита Медведев, но трижды пропустил). Но уже в компенсированное время самарцы соорудили два гола в ворота гостей и к радости трибун победили со счётом 2:0. Этот успех позволил коллективу Магомеда Адиева стать промежуточным лидером РПЛ – 4 очка за 2 тура. А не без везения сохранивший прописку в высшем дивизионе «Пари НН» при продолжении таких результатов снова вылетит в ФНЛ.

«Зенит» в этом туре встретится с «Рубином» в воскресенье: начало игры – в 20:00. Центральным матчем 2-го тура станет противостояние «Краснодара» и «Локомотива»: действующий чемпион России сыграет с железнодорожниками в субботу.

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