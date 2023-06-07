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Питерец.ру » Спорт » «Пари НН» Сергея Юрана фактически гарантировал себе прописку в РПЛ на следующий сезон, «Факел» обыграл «Енисей» в гостях в манеже – 1:0

«Пари НН» Сергея Юрана фактически гарантировал себе прописку в РПЛ на следующий сезон, «Факел» обыграл «Енисей» в гостях в манеже – 1:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Сергей Юран доказал, что он – хороший тренер-мотиватор.  

Футбольный клуб «Пари-НН» с крупным счётом 3:0 выиграл первый стыковой матч у московской «Родины», и «Питерец.ру» с уверенностью может заявить: команда Сергея Юрана будет выступать в Российской Премьер-Лиге и в следующем сезоне. Встреча проходила на поле «Академии имени Ф. Черенкова», и принесла команде Дмитрия Парфёнова сплошное разочарование. Эдгар Севикян в первом тайме открыл счёт, на 57-й минуте Владислав Яковлев удвоил преимущество нижегородцев, а в компенсированное ко второму тайму время добил хозяев поля Альберт Шарипов.

3:0 в первом матче означают, что рекрутированный в «Пари НН» в качестве спасателя от вылета Сергей Юран свою задачу выполнил – отыграться 10 июня в гостях «Родине» будет явно не по силам. Поэтому «Пари НН» может досрочно праздновать успех в переходных матчах.

В матче «Енисея» и «Факела» борьба была жёсткой: не обошлось без удаления. На 59-й минуте главный арбитр Сергей Карасёв при помощи системы VAR изгнал с поля полузащитника «Енисея» Олега Ланина, который неосмотрительно наступил на лежащего соперника. После этого «Факел» дожал соперника: победный гол забил Евгений Марков. Можно отметить проницательность Вадима Евсеева, который выпустил Маркова на замену в перерыве.

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