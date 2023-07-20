Не успели продать Малкома, теперь ещё и Клаудиньо уходит в бразильский «Фламенго»?

«Питерец.ру» не удивлён, что продажа Малкома в аравийский «Аль-Хиляль» немного «зависла». Стороны переговоров о возможном переходе бразильца в азиатский чемпионат явно не оказались рады уплывшим в прессу «инсайдам», поэтому переговоры «на паузе» . Да и цена в 50 млн евро, в которую травматичный Малком может обойтись новому работодателю, может выглядеть завышенной. Конечно, репутация у клубов из Саудовской Аравии такая, что денег там куры не клюют. Криштиану Роналду исправно забивает за «Ан-Наср», а вот наденет ли Малком форму «Аль-Хиляля», покажет время. Но верится, что переход Малкома состоится: слишком уж велико может быть желание руководства «Зенита» совершить выгодный трансфер.

Параллельно с возможным отъездом Малкома в Саудовскую Аравию (это может произойти и в сентябре) появились слухи о том, что Клаудиньо может оказаться в клубе «Фламенго» из Бразилии – а откуда же ещё? Globo Esporte решило рискнуть своей репутацией и сообщило о том, что Клаудиньо уже согласовал условия личного контракта с «Фламенго». А вот продавать такую звезду всего лишь за 15 млн евро «Зенит» отказался и правильно сделал.

Ещё не проданы ни Малком, ни Клаудиньо, но им уже нашли «замену» – Давида Нереса из «Бенфики».