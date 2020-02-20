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Питерец.ру » Спорт » Сергей Семак: «Халк и Витсель больше не приедут в Россию»

Сергей Семак: «Халк и Витсель больше не приедут в Россию»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
На закрытом форуме главный тренер «Зенита» высказался по многим темам.

Представитель «Фонтанки» проник на закрытый деловой «Клуб идей», где выступал наставник футбольного «Зенита» Сергей Семак. Сайт Sports.ru сразу же выставил Семака вольнодумцем, но «Питерец.ру» изучил всю стенограмму и выбрал самое интересное.

Оказалось, у семьи Сергея Богдановича есть рисовый бизнес, к тому же Семак весьма интересно высказался на тему «футболисты и вино». Одно дело – культура потребления вина во Франции (Семак играл за «ПСЖ»), другое – в России, где при тренере в день игры немыслимо выпить бокал вина.

Изменилась ситуация с размерами контрактных выплат игрокам в российских клубах – в сторону уменьшения. Семак проиллюстрировал это примером бывшего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, который из китайского чемпионата перебрался в дортмундскую «Боруссию», а не вернулся на берега Невы. По словам Семака, в Германии бельгийцу платят вдвое больше, чем могли бы платить в «сине-бело-голубом» стане.

«Теоретически футбол может быть в России бизнесом – но для минимального количества клубов» - добавил Семак.
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