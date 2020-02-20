Сергей Семак: «Халк и Витсель больше не приедут в Россию»

Представитель «Фонтанки» проник на закрытый деловой «Клуб идей», где выступал наставник футбольного «Зенита» Сергей Семак. Сайт Sports.ru сразу же выставил Семака вольнодумцем, но «Питерец.ру» изучил всю стенограмму и выбрал самое интересное.

Оказалось, у семьи Сергея Богдановича есть рисовый бизнес, к тому же Семак весьма интересно высказался на тему «футболисты и вино». Одно дело – культура потребления вина во Франции (Семак играл за «ПСЖ»), другое – в России, где при тренере в день игры немыслимо выпить бокал вина.

Изменилась ситуация с размерами контрактных выплат игрокам в российских клубах – в сторону уменьшения. Семак проиллюстрировал это примером бывшего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, который из китайского чемпионата перебрался в дортмундскую «Боруссию», а не вернулся на берега Невы. По словам Семака, в Германии бельгийцу платят вдвое больше, чем могли бы платить в «сине-бело-голубом» стане.

«Теоретически футбол может быть в России бизнесом – но для минимального количества клубов» - добавил Семак.