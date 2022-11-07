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Питерец.ру » Спорт » ЧМ-2022: сборная Канады, пробившись на мундиаль, уже достигла успеха

ЧМ-2022: сборная Канады, пробившись на мундиаль, уже достигла успеха

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Google
ЧМ-2022: сборная Канады, пробившись на мундиаль, уже достигла успеха

Сборная Канады сотворила самую настоящую сенсацию, пробившись на чемпионат мира по футболу, который стартует в Катаре 20 ноября. Мундиаль - событие, за которым внимательно будут следить болельщики во всем мире. А вот тем фанатам, которые хотят заключать пари на поединки команд, наверняка требуется помощь профессиональных экспертов. На «Рейтинге Букмекеров» доступен прогноз от генича на сегодня

Помимо того, что чемпионы Европы, итальянцы, не смогли попасть на турнир, Канада вошла в историю квалификации чемпионата мира, возглавив таблицу КОНКАКАФ и впервые за 36 лет пробившись на мировое первенство. 

Как соорганизаторы чемпионата мира по футболу 2026 года, канадцы считают, что это соревнование может произвести настоящий фурор, но они едут в Катар не просто как туристы.

Альфонсо Дэвис - именно тот футболист, к которому Бельгия, Хорватия и Марокко должны будут тщательно подготовиться. А первая в истории сборной Канады победа на чемпионате мира по футболу вполне себе кажется реальной. Если, конечно, звезда мюнхенской «Баварии» работает на полную катушку.

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