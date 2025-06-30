Доигровщица сборной Азербайджана Елизавета Рубан будет выступать за волейбольную «Ленинградку», за которую она уже отыграла два сезона в 2018–2020 годах

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин продолжает формирование состава на сезон – 2025/2026. Елизавету Рубан (Самадову) нельзя в полном смысле назвать новичком петербургской команды, поскольку эта волейболистка сборной Азербайджана была «Дикой Пчелой» два сезона – с 2018 по 2020 годы. Амплуа Рубан – доигровщица. После первого появления в составе «Ленинградки» она играла за турецкий и два румынских клуба.

Особенно успешным у Рубан получился прошлый сезон: «Альба-Блаж» выиграла чемпионат Румынии и добралась до финала Кубка ЕКВ, но итальянская «Новара» оказалась сильнее. По итогам сезона – 2024/2025 Рубан включили в тройку лучших игроков атаки румынского первенства, к тому же она несколько раз признавалась лучшей в отдельном матче. «Питерец.ру» предполагает, что Рубан призвана заменить перешедшую из «Ленинградки» в московское «Динамо» Анастасию Чернову. Ранее состав «Ленинградки» пополнили Софья Булгакова, Ксения Менщикова и тоже поигравшая в Румынии Виктория Руссу.

Если посмотреть на таблицу переходов женской Суперлиги, бросаются в глаза значительные перемены в составе калининградского «Локомотива»: покинули клуб звёздная турчанка Эбрар Каракурт и две Ирины – Воронкова и Филиштинская.







