Диагональная Виктория Руссу усилила волейбольную «Ленинградку» перед сезоном – 2025/2026

«Питерец.ру» ознакомился с переходами в женской волейбольной Суперлиге – изменения существенные. После 17 сезонов в составе московского «Динамо» столичный клуб покинула Наталья Гончарова. А вот диагональная «Ленинградки» Анастасия Чернова в новом сезоне будет выступать именно за столичных динамовок. Ещё одной потерей «Диких Пчёл» стала Анастасия Пирайнен, перешедшая в калининградский «Локомотив».

Но есть у петербургской команды и приобретения: вслед за Софьей Булгаковой и Ксенией Менщиковой пополнила ряды «Ленинградки» диагональная Виктория Руссу (на фото), которую можно уже отнести к звёздам нашего чемпионата. Руссу родилась в 1999 году в Нягани, свою профессиональную карьеру начала в «Омичке». Затем несколько сезонов эта спортсменка защищала цвета клуба «Заречье-Одинцово», в сезоне – 2020/2021 Руссу выступала за саратовский «Протон».

И вдруг – заграница: Руссу оказалась в составе румынского клуба «Альба-Блаж» (по словам самой волейболистки, повлиял агент). Отыграв сезон – 2023/2024 во французском «Волеро Ле-Канне», Руссу вернулась в Россию – в челябинскую команду «Динамо-Метар». В размещённом на сайте «Ленинградки» интервью Руссу призналась, что ей больше нравится играть именно в России.