Ирина Филиштинская и другие новички волейбольной «Корабелки» из Санкт-Петербурга – дебютанта Суперлиги в сезоне – 2025/2026

Переход Ирины Филиштинской из калининградского «Локомотива» в «Корабелку» стал одной из самых значимых новостей российского волейбольного межсезонья. «Питерец.ру» знал, что разговоры о переходе Филиштинской в «Корабелку» ходили ещё с зимы, и вот теперь именно чемпионка России прошлого сезона будет дирижировать атакой «Корабелки». Филиштинской – 35 лет, ранее она выступала за «Протон», краснодарское «Динамо», «Динамо-Казань», «Локомотива», «Енисей» и с 2021 года – за «Локомотив», который в финале плей-офф Суперлиги сумел победить «Динамо-Ак Барс».

В интервью на сайте «Корабелки» Филиштинская особо отметила тренера петербургского клуба – чемпионку московской Олимпиады Светлану Сафронову. В числе тех, кто должен будет завершать атаки с передач Филиштинской, будут две иностранные волейболистки, усилившие «Корабелку» перед началом первого для клуба сезона на высшем уровне.

Из итальянского «Пинероло» в Санкт-Петербург перебралась кубинская диагональная Талия Морено, а сербская доигровщица Ванья Иванович ранее выступала на своей родине за «Железничар». 28-летняя Виктория Боброва родилась в Петербурге, поиграла за «Ленинградку», и вот теперь оказалась в «Корабелке». А Варвара Филиппова перешла из «Северянки».