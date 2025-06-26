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Питерец.ру » Спорт » Стали известны соперники петербургских шахматистов и шахматисток в 1-м туре Высшей лиги: Лобанов сыграет с Катаевым, Боднарук – с Дубниковой

Стали известны соперники петербургских шахматистов и шахматисток в 1-м туре Высшей лиги: Лобанов сыграет с Катаевым, Боднарук – с Дубниковой

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
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В предвкушении начинающейся в Липецке шахматной Высшей лиги «Питерец.ру» изучил расписание стартового тура. В мужском турнире всерьёз претендуют на выход в Суперфинал три петербургских гроссмейстера – Сергей Лобанов, Алексей Гоганов и Евгений Левин. Да и только что выигравший воронежский этап Рапид Гран-при России IM Кирилл Шубин тоже способен преподнести сюрприз.

В 1-м туре Лобанов чёрными сыграет с нижегородцем Александром Катаевым, Гоганов белыми – с Тамерланом Чындыгыром из Бурятии, Левин чёрными – с Виталием Бояринцевым из Алтайского края, а соперником Шубина станет получивший белые фигуры на 20-й доске Тамерлан Гаджиев из Дагестана. Земляк Гаджиева Таймаз Темирбеков попробует устоять против рейтинг-фаворита Высшей лиги Евгения Наера (Москва) – победителя прошлогодней Высшей лиги.

Петербурженка Анастасия Боднарук (рейтинг ФИДЕ – 2357) на 1-й доске женского турнира белыми проэкзаменует свердловчанку Анастасию Дубникову. Пятый номер стартового рейтинг-листа Ольга Карманова белыми попробует обыграть Олесю Власову из Воронежской области. Представляющая теперь Северную столицу Мария Якимова чёрными сыграет с юниоркой Алисой Генриэттой Юнкер. Соперницей Евгении Овод стала Анастасия Шишкарёва.


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