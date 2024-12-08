Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила в финале Гран-При России по быстрым шахматам, набрав 12 очков за 13 туров

Анастасия Боднарук из Санкт-Петербурга лишний раз напомнила, кто является действующей чемпионкой планеты по быстрым шахматам: 12 очков из 13 возможных в финале Гран-При России, завершившемся в Сочи, в комментариях не нуждаются. Ранее лидировавшая петербурженка с 10-го по 13-й туры последовательно победила Олесю Власову (Воронежская область), москвичку Екатерину Борисову, Алёну Волчкову (Курганская область) и Ольгу Дружинину из Подмосковья.

В итоге Боднарук опередила ставшую второй Дарью Войт (Москва) на 2 очка, третье место заняла набравшая 9,5 очков Валерия Клеймёнова из Ульяновской области. Четвёртое место заняла Маргарита Потапова из Краснодарского края – 9 очков, пятой стала нижегородка Екатерина Гольцева – 8,5 очков.

«Питерец.ру» не в курсе, почему москвич Никита Афанасьев на этот раз представлял Краснодарский край, но опередить новосибирца Эрика Обгольца столичному гроссмейстеру помог только дополнительный коэффициент – оба набрали по 8,5 очков. Третьим вслед за Афанасьевым и Обгольцем финишировал ещё один новосибирец Роман Кезин, набравший 8 очков. Петербуржец Кирилл Шубин набрал 6 очков и довольствовался десятым местом.

Ждём выступления Анастасии Боднарук на ЧМ по рапиду и блицу в Нью-Йорке!