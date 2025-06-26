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Питерец.ру » Спорт » Дуэйн Бэйкон вслед за Хавьером Паскуалем покинул баскетбольный «Зенит», а новым главным тренером петербургского клуба стал Александр Секулич

Дуэйн Бэйкон вслед за Хавьером Паскуалем покинул баскетбольный «Зенит», а новым главным тренером петербургского клуба стал Александр Секулич

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
business-gazeta.ru
По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 2024/2026 Бэйкон стал MVP.

Нет сомнений, что поклонники баскетбольного «Зенита» ещё долго будут грустить о временах Хавьера Паскуаля у руля команды. Испанский специалист на совесть отработал свой долгосрочный контракт в России, где он в своё время заменил не устроившего менеджмент «сине-бело-голубых» соотечественника Жоана Плазу.

Показатели Паскуаля в «Зените» выложены на клубном сайте: 308 матчей, 215 из которых завершились победами. «Питерец.ру» отмечает, что испанец – рекордсмен петербургского клуба по количеству проведённых матчей в качестве главного тренера. С Паскуалем «Зенит» и Единую Лигу ВТБ выиграл (случилось это в 2022 году с Джорданом Мики в составе), и в четвертьфинале Евролиги сыграл.

Новым главным тренером «Зенита» стал 47-летний словенец Александр Секулич. Российским любителям баскетбола Секулич известен по работе с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». С 2020 года Секулич тренирует и словенскую национальную сборную – как не вспомнить Валерия Карпина?

Вряд ли новый наставник «Зенита» обрадовался, узнав, что из клуба ушёл самый ценный игрок прошлой «регулярки». По словам Александра Медведева, новым клубом американского форварда Дуэйна Бэйкона станет «Дубай», получивший пятилетнюю лицензию на участие в Евролиге.

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