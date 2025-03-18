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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» продлил свою победную серию в Единой Лиге ВТБ, победив «Автодор»: Бэйкон набрал 25 очков

Баскетбольный «Зенит» продлил свою победную серию в Единой Лиге ВТБ, победив «Автодор»: Бэйкон набрал 25 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
«Сине-бело-голубые» выиграли уже двенадцать матчей подряд.

Более пяти тысяч зрителей, собравшихся на петербургской «Арене» 16 марта, увидели победу «Зенита» над саратовским «Автодором», счёт матча – 91:68. «Питерец.ру» перечисляет стартовую пятёрку, которую выставил на игру с саратовцами Хавьер Паскуаль: Трент Фрейзер, Сергей Карасёв, Андрей Воронцевич, Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер. У «Автодора» с первых минут вышли центровой Артём Клименко и нигерийский форвард Калеб Агада.

Именно Агада стал главным разочарованием матча – жалкие 2 очка от баскетболиста, который может сделать и триппл-дабл. Агада сумел реализовать лишь один бросок с игры из одиннадцати (из-за трёхочковой дуги форвард не попал ни разу), но хотя бы сделал 5 подборов и раздал 7 результативных передач.

«Зенит» расслабленно начал игру: по итогам стартовой четверти петербуржцы уступали 10 очков. Затем всё встало на свои места, и была одержана двенадцатая победа подряд. Лучшим по результативности стал не промахивавшийся при исполнении штрафных бросков (7 из 7) Бэйкон – 25 очков. Рубеж в 10 очков преодолели Фрейзер и Карасёв: первый набрал 15, второй – 13. У проигравших 19 очков набрал американец Брайант Кроуфорд. Молодой центровой «Зенита» Егор Рыжов сыграл 3:36 и набрал одно очко.




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