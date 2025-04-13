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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Корабелка» из Санкт-Петербурга добилась права сыграть в Суперлиге в сезоне – 2025/2026

Волейбольная «Корабелка» из Санкт-Петербурга добилась права сыграть в Суперлиге в сезоне – 2025/2026

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Досрочная победа в Высшей Лиге А позволила «Корабелке» получить повышение в классе.

Вылет нижегородской «Спарты» из женской волейбольной Суперлиги привёл к тому, что петербургская «Корабелка» получила право сыграть в высшем свете в следующем сезоне. «Корабелка» снова выиграла Высшую лигу, но перед началом нынешнего сезона повышения в классе не произошло: стратегия развития клуба из Северной столицы была такова, что достаточно было нахождения в «Вышке». «Питерец.ру» напоминает, что Санкт-Петербург представлен в Суперлиге «Ленинградкой», которая сейчас сражается за бронзу с командой «Заречье-Одинцово» и ведёт в серии за третье место 2–0. А победителем плей-офф явно должен стать казанский клуб «Динамо-Ак Барс», пока выигравший ВСЕ матчи, начиная с первого раунда.

С кем же ещё кроме грандов отечественного женского волейбола, придётся встретиться «Корабелке» (тренирует команду олимпийская чемпионка 1980 года Светлана Сафронова) в Суперлиге – просто перечислим участников. Кроме полуфиналистов нынешнего сезона («Динамо-Ак Барса», калининградского «Локомотива», «Ленинградки» и «Заречья-Одинцово») соперниками петербургской команды станут ещё девять команд.

Среди них – московское и краснодарское «Динамо», «Уралочка-НМТК» и «Динамо-Метар», вылетевшие в первом раунде плей-офф.

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