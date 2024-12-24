Волейбольный «Зенит» одержал победу в матче 18-го тура Суперлиги

В напряженном матче 18-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона 2024/2025, Санкт-Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:21).

«Динамо-ЛО», несмотря на поражение, показало достойную игру, особенно в первых двух сетах, где борьба шла буквально до последнего очка. Однако, опыт и мастерство игроков «Зенита», под руководством именитого тренера Владимира Алекно, оказались решающими факторами. Кубинский доигровщик Марлон Янт, известный своей мощной подачей и филигранной атакой, стал лучшим бомбардиром матча, набрав 15 очков, продемонстрировав высокий уровень эффективности и стабильности на протяжении всей игры.

Победа над «Динамо-ЛО» позволила «Зениту» укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата России, заняв пятое место с 36 очками. Однако, борьба за места в плей-офф будет продолжаться с неугасающей интенсивностью, так как разрыв между командами невелик. Следующий вызов для подопечных Владимира Алекно – гостевой матч против новосибирского «Локомотива», одного из главных фаворитов чемпионата, известного своей мощной и сбалансированной игрой. Это будет крайне важная игра, от результата которой будет зависеть дальнейшее расположение «Зенита» в турнирной таблице. Матч обещает быть зрелищным и напряженным.

После матча с «Локомотивом», «Зенит» вернется в Санкт-Петербург, где 9 января 2025 года пройдет домашняя игра против волейбольного клуба «Динамо-Урал» из Уфы. Игра состоится в 19:00 на площадке КСК «Арена», и билеты на это событие уже поступили в продажу.