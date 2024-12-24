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Волейбольный «Зенит» одержал победу в матче 18-го тура Суперлиги

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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Волейбольный «Зенит» одержал победу в ленинградском дерби

В напряженном матче 18-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона 2024/2025, Санкт-Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:21). 

«Динамо-ЛО», несмотря на поражение, показало достойную игру,  особенно в первых двух сетах,  где борьба шла буквально до последнего очка.  Однако,  опыт и мастерство игроков «Зенита», под руководством именитого тренера Владимира Алекно, оказались решающими факторами. Кубинский доигровщик Марлон Янт, известный своей мощной подачей и филигранной атакой, стал лучшим бомбардиром матча, набрав 15 очков, продемонстрировав высокий уровень эффективности и стабильности на протяжении всей игры.

Победа над «Динамо-ЛО» позволила «Зениту» укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата России, заняв пятое место с 36 очками. Однако, борьба за места в плей-офф будет продолжаться с  неугасающей интенсивностью,  так как  разрыв  между  командами  невелик.  Следующий вызов для подопечных Владимира Алекно –  гостевой матч против новосибирского «Локомотива»,  одного из главных фаворитов чемпионата, известного своей мощной  и  сбалансированной  игрой.  Это будет крайне важная игра, от результата которой будет зависеть  дальнейшее расположение  «Зенита»  в  турнирной  таблице.  Матч обещает быть  зрелищным и напряженным.

После матча с «Локомотивом», «Зенит» вернется в Санкт-Петербург,  где 9 января 2025 года пройдет домашняя игра против волейбольного  клуба  «Динамо-Урал» из  Уфы.  Игра состоится в 19:00 на площадке КСК «Арена», и билеты  на  это  событие  уже  поступили в продажу. 

Источник: Комитет по спорту
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