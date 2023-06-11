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Питерец.ру » Спорт » «Флорида» Сергея Бобровского проигрывает в финале Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 1–3, шансов на трофей всё меньше

«Флорида» Сергея Бобровского проигрывает в финале Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 1–3, шансов на трофей всё меньше

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
В «Вегасе» играет россиянин Иван Барбашев, но он не так известен, как Бобровский.

Финал НХЛ в этом году похож на финал НБА – и составом, и ходом серии. Встречаются фаворит и победитель конференции («Вегас») и выигравший 100 % овертаймов андердог плей-офф – «Флорида» Сергея Бобровского. «Питерец.ру» не имеет никаких претензий к Бобровскому по ходу финала: если кто и виноват в трёх поражениях из четырёх в противостоянии с «Вегасом», то российский вратарь – меньше своих коллег по команде.

Четвёртый матч имел статус ключевого: либо «Флорида» сравнивает счёт (хотя бы и в дополнительное время!), либо «Вегас» отрывается и получает решающий по НХЛовским традициям перевес 3–1. К середине четвёртой игры «Вегас» добился преимущества в три шайбы после дубля Стивенсона и шайбы шведа Вильяма Карлсона. После этого зрители арены в американском Санрайзе стали свидетелями погони «Пантер».

Финский хоккеист Александр Барков сначала ассистировал Монтуру в концовке второго периода (счёт стал 1:3), а в начале третьего отрезка встречи уже Монтур и Лунделль помогли отличиться Баркову. Но сравнять счёт до сирены «Флориде» не удалось (у Бобровского – 28 «сэйвов»), а на льду ещё и произошла массовая драка. Бывший клуб Вадима Шипачёва может завоевать первый в истории команды Кубок Стэнли уже 14 июня.

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