Сергей Бобровский и «Флорида» смогли спасти третью игру финальной серии Кубка Стэнли – 2023: «Пантеры» в который раз в этом плей-офф выиграли в овертайме

«Флорида» Сергея Бобровского была очень близка к провалу в финале Кубка Стэнли в случае поражения в третьей игре серии с «Вегасом». «Питерец.ру» из жалости не стал подробно описывать мучения коллег Бобровского и самого российского вратаря во втором матче, который бывший клуб Вадима Шипачёва выиграл с неприличным счётом 7:2. Та игра стала бенефисом форварда «Вегаса» Джонатана Маршессо, который третий раз в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли набрал 3 очка за матч. Гуманный Пол Моррис тогда сменил Бобровского после того, как счёт стал 4:0 на 28-й минуте, однако снова доверил место в воротах россиянину – и не ошибся.

Третья встреча финальной серии проходила на площадке «Флориды» (в городе Санрайз), но добиться овертайма «Пантерз» смогли с огромным трудом. «Флорида» очень быстро открыла счёт (Монтур отличился уже на 5-й минуте), однако после этого «Вегас» дважды реализовал большинство, поэтому винить Бобровского в этих пропущенных шайбах большого смысла нет. Трудовой гол Мэттью Ткачука за две минуты до завершения третьего периода подарил зрителям овертайм. А затем тот же Ткачук был на льду в момент победного броска Верхаге. Этот выигранный овертайм стал для «Флориды» СЕДЬМЫМ подряд в этом плей-офф!