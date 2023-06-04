Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, а «Флорида» проиграла первый матч финала Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 2:5

Финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» разочаровывающее началась для Сергея Бобровского. Крупное поражение в первом матче словно бы подтверждает разницу в силе команд по итогам регулярного чемпионата НХЛ. «Питерец.ру» напоминает, что «Вегас» выиграл Западную конференцию, а вот «Флорида» вместе с «Айлендерс» буквально вползла в плей-офф – 2023.

«Флорида» проиграла «Вегасу» несмотря на то, что начался матч для «Пантер» отлично – ветеран Эрик Стаал издевательски забил в меньшинстве. Любители статистики вспомнили, что 38-летний Стаал поражал ворота в финальной серии чуть ли не два десятилетия назад. Сплоховал в эпизоде с пропущенной шайбой звёздный защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело, который и очков в этом матче набрать не смог.

А вот другой защитник «Вегаса» – Ши Теодор – вывел свою команду вперёд после ответной шайбы Маршессо. «Флорида» сумела забросить «в раздевалку» прямо перед вторым перерывом, но в третьем периоде «Вегас» было не остановить. Иван Барбашев поучаствовал в третьей шайбе в ворота Бобровского, а на 54-й минуте Стоун сделал счёт 4:2. Пятая шайба влетела уже в пустые ворота «Пантерз». Второй матч финальной серии запланирован на 6 июня.