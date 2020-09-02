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Питерец.ру » Спорт » «Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ

«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Кубок Открытия достался команде Дмитрия Квартальнова благодаря победе в овертайме.  

Данис Зарипов не поехал в Москву на стартовый матч сезона, но все остальные звёзды «Ак Барса» вышли сегодня на лёд. «Питерец.ру» не удивлён, что центральной фигурой казанской атаки продолжает быть Джастин Азеведо. На счету 32-летнего канадца – гол и результативная передача (такие же показатели и новичка «Ак Барса» Стефана Да Косты). 35-летний Найджел Доус с первого же матча начал набирать очки за новый клуб, а ведь складывалось впечатление, что Доус покинет КХЛ.

Что касается ЦСКА, то Игорь Никитин мог перехитрить самого себя. В воротах появился не Юханссон, а Шарыченков (в итоге второй вратарь сыграл достойно, отразив 29 бросков). Да и отсутствие легионеров Лайпсика и Кемпе удивило. Однако теперь у ЦСКА новые лидеры атаки – Николай Голдобин и Андрей Локтионов. Последний поучаствовал в обеих армейских шайбах: на 1-й минуте Андрей помог отличиться защитнику Саморукову, а в начале третьего периода Слепышев с передачи Локтионова сделал счёт 2:1 в пользу ЦСКА. Но настырный «Ак Барс» смог сравнять счёт и выиграть в дополнительное время.

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