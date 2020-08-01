Серьёзные перемены в составе клуба «Динамо-ЛО»

Волейбольное «Динамо-ЛО» удачно играло в прерванном сезоне – 2019/2020. Для того, чтобы дать своей команде новый импульс, главный тренер Олег Согрин пошёл на перетасовку состава. Из наиболее упоминаемых в СМИ игроков в новом сезоне сыграет только связующий Игорь Тисевич.

Покинули стан сосновоборцев Олимпийский чемпион Александр Волков, ещё один возрастной игрок блока Артём Смоляр (оба перешли в «Зенит-Казань») и либеро Владимир Шишкин, новым клубом которого стал «Кузбасс». Ушёл из «Динамо-ЛО» и немецкий блокирующий Маркус Бёме. Из новичков команды из Ленобласти в первую очередь бросаются в глаза два имени – Лукаш Дивиш и Семён Кривитченко.

«Питерец.ру» цитирует самого Дивиша: «Почему мне не предложили новый контракт?.. Быть может, я … не соответствовал ожиданиям «Зенита» настолько, чтобы мне предложили новое соглашение».

Теперь цементировать блок «Динамо-ЛО» должен белорус Сергей Бусел. Ранее он выступал за «Нову», а его общее количество блоков за пять предыдущих сезонов впечатляет. Ещё одним важным новичком «Динамо-ЛО» стал Денис Бирюков.