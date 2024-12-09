Петербургские блицоры – лучшие: Кирилл Шубин и Анастасия Боднарук выиграли финал Гран-При России в Сочи

Новый успех петербургских шахмат – победы международных мастеров Кирилла Шубина и Анастасии Боднарук в финальном турнире Гран-При России по блицу в Сочи. Не блеснувший в рапиде Шубин («Питерец.ру» сообщал о том, что Кирилл занял 10-е место) на этот раз опередил второго призёра на 2 очка.

Шубин прошёл турнирную дистанцию без поражений, победив Александра Тряпишко, Романа Носача, Максима Иванова, Максима Луговского, Олега Ваструхина и Мирана Оганьяна, а ещё шесть партий победитель свёл вничью. Второе место занял нижегородец Гольцев (8 очков из 13), третьим призёром стал набравший те же 8 очков московский краснодарский гроссмейстер Никита Афанасьев.

В женском турнире Анастасия Боднарук к заключительному туру имела 11 очков из 12, поэтому расслабилась и позволила себе проиграть Маргарите Потаповой из Краснодарского края. Эта победа позволила Потаповой (8,5 очков) занять четвёртое место: по дополнительным показателям её опередила москвичка Екатерина Борисова. Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева начала с поражения в 1-м туре от Дарьи Войт из Москвы, но смогла набрать 9 очков и прийти к финишу второй. Пятое место заняла ещё одна шахматистка из Нижегородской области Вероника Шубенкова (8 очков).



