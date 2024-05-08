После поражения от Подмосковья со счётом 2:4 петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам» занимает 7-е место после 6-го тура командного чемпионата России в Сочи

«Питерец.ру» надеялся, что мужская команда «СШ по шахматам и шашкам» сумеет «зацепиться» за ничью в в 6-м туре продолжающегося в Сочи «командника». Очередным соперником шахматнистов из города на Неве стало Подмосковье: команды были сопоставимы по рейтингам. Но четыре ничьи (по пол-очка в составе «СШ ШШ» добыли Кирилл Шубин, Савва Ветохин, Евгений Левин и Артём Зубрицкий) принесли петербуржцам лишь 2 очка, а Александр Тимерханов и Алексей Захаров своим соперникам проиграли. Набрав 4 очка благодаря победам над крымской «Киммерией» и столичной «Темус Тим», петербуржцы обосновались на седьмой строчке турнирной таблицы, опережая ту же «Темус Тим» по дополнительным показателям.

А лидирует в мужском турнире шахматная сборная Москвы, одолевшая в этом туре «Киммерию» со счётом 4,5:1,5 (победы одержали Андрей Есипенко, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Михаил Демидов, а вот Эрнесто Инаркиев проиграл Александру Трускавецкому). Команда «КПРФ» добилась лишь ничейного результата в матче с «Русской шахматной школой»: здесь было четыре ничьи и две результативных партии («коммунист» Александр Грищук уступил Давиду Паравяну, но его однопартиец товарищ по команде Александр Морозевич обыграл Полину Шувалову).