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Питерец.ру » Спорт » Спортклуб «КПРФ» стал победителем командного чемпионата России в Сочи, а петербургская «СШ по шахматам и шашкам» финишировала седьмой

Спортклуб «КПРФ» стал победителем командного чемпионата России в Сочи, а петербургская «СШ по шахматам и шашкам» финишировала седьмой

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
46-летний гроссмейстер Александр Морозевич (на фото) – член комады «КПРФ».

Развязка мужского командного первенства страны в Сочи оказалась неожиданной и драматичной: лидировавшая до этого шахматная сборная Москвы проиграла в 9-м туре и едва удержала второе место. Матч между ШСМ и командой «Русская шахматная школа»сложился следующим образом: три ничьи и три результативных партии. На первой и второй доске миром разошлись Андрей Есипенко (ШСМ) и Арсений Нестеров («РШШ»), а также два Алексея – Гребнев («РШШ») и Дреев (ШСМ). Эрнесто Инаркиев из ШСМ белыми одолел Арсена Кухмазова, но сплоховали два его коллеги по сборной Москвы: Вадим Звягинцев проиграл Полине Шуваловой, а Сергей Дрыгалов признал поражение в партии с Владимиром Захарцовым.

Команда «КПРФ» не могла не воспользоваться осечкой главных конкурентов, победив белорусов со счётом 4:2. «Питерец.ру» отмечает, что «шахматный коммунист» Максим Матлаков одержал в этом матче важную победу на второй доске над Максимом Царуком, а ещё один «гол» забил в составе «КПРФ» Никита Афанасьев.

Петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам» в упорной борьбе превзошла новосибирцев, счёт – 3,5:2,5. Выиграли свои партии Евгений Левин и Алексей Захаров, а вот Всеволод Пономарёв на шестой доске уступил своему сопернику. «СШ ШШ» заняла седьмое место.

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