В Петербурге завершилось первенство по художественной гимнастике

В стенах СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» завершилось напряженное и зрелищное первенство Санкт-Петербурга по художественной гимнастике. Соревнования собрали сильнейших юных гимнасток города, представляющих различные спортивные школы и клубы. Уровень мастерства участниц был впечатляющим: в турнире приняли участие спортсменки, обладающие 1-м спортивным разрядом, а также кандидаты в мастера спорта.

Гимнастки «Жемчужины», команда, на чьей площадке проходили соревнования, оправдали звание хозяек турнира, показав блестящие результаты и завоевав множество медалей в различных возрастных категориях.