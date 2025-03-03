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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершилось первенство по художественной гимнастике

В Петербурге завершилось первенство по художественной гимнастике

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Опубликовал: Вадик Котов
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На площадке СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» завершилось первенство Санкт-Петербурга

В стенах СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» завершилось напряженное и зрелищное первенство Санкт-Петербурга по художественной гимнастике. Соревнования собрали сильнейших юных гимнасток города, представляющих различные спортивные школы и клубы. Уровень мастерства участниц был впечатляющим: в турнире приняли участие спортсменки, обладающие 1-м спортивным разрядом, а также кандидаты в мастера спорта.

Гимнастки «Жемчужины», команда, на чьей площадке проходили соревнования, оправдали звание хозяек турнира, показав блестящие результаты и завоевав множество медалей в различных возрастных категориях. 

Источник: Комитет по спорту
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