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Питерец.ру » Спорт » Гимнастка Мария Борисова и другие петербургские спортсмены – победители и призёры Вторых Игр стран СНГ

Гимнастка Мария Борисова и другие петербургские спортсмены – победители и призёры Вторых Игр стран СНГ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Соревнования продолжаются в Белоруссии.

Вторые по счёту Игры стран СНГ завершатся 14 августа, а проходит это значимое спортивное мероприятие не только в Минске, но и в других белорусских городах – Гомеле, Витебске, Гродно, Могилёве, Орше, Жлобине, Бресте, Борисове, Солигорске и Молодечно.

В соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальная роза» в белорусской столице петербурженка Мария Борисова: воспитанница СШОР «Жемчужина» выиграла многоборье. Борисова также выиграла упражнение с мячом, а в ленте оказалась третьей.

Российская сборная первенствовала в командном турнире дзюдоистов: в составе победителей – сразу пять петербуржцев. СШОР имени Анатолия Рахлина представляют Анастасия Плёнкина и Александр Сидоренко (особо отличился в поединке с узбекской командой), СШОР № 2 Невского района делегировала Тимура Сурина, Виктория Мартыненко – из УОР № 2, Султан Алиев – воспитанник СШОР № 1 Фрунзенского района.

При этом Виктория Мартыненко ещё и выиграла золото в индивидуальном турнире (весовая категория до 63 кг), у Алиева – бронза в своём весе.

«Питерец.ру» поздравляет Ростислава Швыдкого (СШОР № 1 Невского района) с победой в легкоатлетическом шестиборье. Отличилась и тяжелоатлетка Зарина Гусалова – победа в весовой категории до 71 кг.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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