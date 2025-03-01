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Питерец.ру » Спорт » Ушёл из жизни десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Ушёл из жизни десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.sport-express.ru
Спасский родился в 1937 году в Ленинграде, а его жизненный путь достоин экранизации.

ФИДЕ и ФШР уже выразили соболезнования по поводу ухода из жизни Бориса Спасского – настоящей шахматной легенды. Именно так назвал Спасского глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, добавив:

«Надеюсь, что все шахматные чемпионы будут вести себя именно так, как вёл себя Борис Васильевич».


«Питерец.ру» напоминает биографию десятого чемпиона мира. Ленинградец Борис Спасский рано проявил свои выдающиеся шахматные способности: гроссмейстерскую норму он выполнил в 18 лет, что было рекордным показателем в 50-е годы прошлого века. Со второй попытки победив Тиграна Петросяна, Спасский в 1969 году стал десятым чемпионом мира по шахматам. Спасский приложил много усилий для популяризации шахмат.

После проигранного Роберту Фишеру знаменитого матча в Рейкьявике в 1972 году Спасский продолжил активную шахматную карьеру. Женившись на гражданке Франции, Спасский уехал из СССР. В 80-е годы он стал выступать под французским флагом, в начале 90-х большой резонанс вызвал его матч с Фишером в Югославии.

Именем Спасского названа шахматная школа в городе Сатка Челябинской области, функционирующая с 2003 года. Спасский редактировал газету «Шахматная неделя». В 2012 году Спасский вернулся из Франции в Россию, получив гражданство.

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