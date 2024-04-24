Команда лицея № 64 стала победителем «Белой ладьи» в Санкт-Петербурге

«Питерец.ру» не сомневаются, что любители шахмат со стажем хорошо помняют ещё советскую «Белую ладью». Этот всесоюзный турнир среди образовательных учреждений был основан ещё в 1969 году, когда чемпионом мира был ленинградец Борис Спасский. У истоков «Белой ладьи» стояли писатель Лев Кассиль и экс-чемпион мира Василий Смыслов. В 1991 году победителем последней советской «Белой ладьи» в составе команды московской школы № 962 стал ныне гроссмейстер Евгений Наер, который совсем недавно был секундантов Александры Горячкиной на претендентском турнире в Торонто.

Федерация шахмат России разместила на своём сайте сообщение, что победителем петербургского регионального этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» стала команда лицея № 64 Приморского района (адрес – Богатырский проспект, 64, директор – Прокофьева Т. М.). Состав команды-победительницы: Иван Девятилов, Игнат Дмитренко, Анна Савельева, Тимофей Сонников, Владимир Трифанов, Алиса Чепель-Малая, тренер – И. Б. Фейгельман. Второе место занял лицей № 344 Невского района, третье место – лицей № 470 Калининского района.

После возрождения «Белой ладьи» в 2004 году команда петербургского лицея № 150 заняла второе место в финале, проходившем в Москве.