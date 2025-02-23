КХЛ: СКА проиграл «Куньлуню» и пента-трик Сероуха

По иронии судьбы столичное «Динамо» и в следующем матче после пента-трика Даниила Сероуха из «Сочи» снова пропустили пять шайб – и ни разу не забили сами. Если сочинцы одолели команду Алексея Кудашова в упорной борьбе (счёт 5:3, при этом у победителей забрасывал только Сероух), то минским одноклубникам удалось в Москве не пропустить. Нападающий минчан Вадим Шипачёв в игре с бывшей командой скромно отметился результативной передачей.

«Питерец.ру» начал именно с пента-трика Сероуха потому, что удивлён поражению СКА от «Куньлуня» – исторически удобного соперника. Петербуржцы побеждали китайский клуб настолько часто, что проигрыш «Куньлуню» – сенсация.

Однако действительность радужных ожиданий не оправдала: «Куньлунь» не просто победил, а забросил в ворота СКА шесть шайб. Открыл счёт 35-летний Сергей Андронов на 17-й минуте, но СКА пропустил «гол в раздевалку» перед перерывом. Вторая двадцатиминутка получилась провальной для СКА: Егор Заврагин трижды пропустил и был заменён на Павла Мойсевича. Итог второго периода – 1:4.

Начав третий отрезок встречи при счёте 2:5, СКА сумел возродить интригу после точных бросков Михаила Григоренко и Матвея Короткого. Но «Куньлунь» забил в пустые ворота и победил – 6:4.