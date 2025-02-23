ента новостей

01:14
КХЛ: СКА проиграл «Куньлуню» и пента-трик Сероуха
22:49
В Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч «Путь героя»
18:20
В СПб востребованы пекари и повара
15:06
«СКА-Нева» по буллитам проиграла красноярскому «Соколу» со счётом 2:3 и впервые за долгое время выбыла из зоны плей-офф ВХЛ
11:35
В Токсово стартовали традиционные «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью
11:26
На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода
11:21
Пенсионерка из Всеволожска отдала мошенникам более 7 млн рублей
11:16
В Приморском районе задержали одного из хулиганов, устроивших дебош в магазине
10:50
США намерены представить свою резолюцию по решению украинского конфликта
09:20
Склады Красного Креста признают памятниками
08:53
В ПТЗ появится новое производство
00:25
Россиянка Екатерина Лагно единолично лидирует на женском шахматном супертурнире в Монако, набрав 3 очка за 4 тура
00:00
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах обыграл в Нижнем Новгороде клуб АСК: Бабкевич набрал 17 очков
19:37
В Герценовском университете прошел «Урок мужества»
19:30
Cloudflare принудительно включили в реестр ОРИ
14:36
В Петербурге пройдет товарищеский футбольный матч между ветеранами
14:05
Интернет-звонки через виртуальные телефонные станции будут маркировать
13:49
Выставка Александра Малькевича "Уникальная коллекция шевронов"
13:46
Спектакль по сказкам Рериха «На единороге, барсе и слоне»
13:40
В Калининском районе поймали курьера мошенников, причастного к обману двух пенсионерок
13:29
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 1,6 млн рублей
13:24
В Калининском районе расследуют мошенничество в отношении пенсионерки с Северного проспекта
13:13
В Невском районе неизвестный стрелял по окнам на улице Белышева
10:13
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
09:33
Мужчины хотят, чтобы им дарили деньги и инструменты
09:22
Прогноз курса доллара: ИИ предсказывает падение до 30 рублей
08:51
На трассе «Зуево-Новая Ладога» в ДТП иномарки с грузовиком пострадали три человека
08:33
В СПб задержан начальник военкомата по подозрению в коррупции
08:30
СПб готовится принять Международный форум труда
01:16
Российская шахматистка Александра Горячкина победила Бибисару Асаубаеву на турнире в Монако и набрала 1,5 очка из 3
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » КХЛ: СКА проиграл «Куньлуню» и пента-трик Сероуха

КХЛ: СКА проиграл «Куньлуню» и пента-трик Сероуха

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.championat.com
СКА неожиданно оступился в игре с удобным соперником, а форвард «Сочи» Сероух забросил пять шайб в ворота московского «Динамо».

По иронии судьбы столичное «Динамо» и в следующем матче после пента-трика Даниила Сероуха из «Сочи» снова пропустили пять шайб – и ни разу не забили сами. Если сочинцы одолели команду Алексея Кудашова в упорной борьбе (счёт 5:3, при этом у победителей забрасывал только Сероух), то минским одноклубникам удалось в Москве не пропустить. Нападающий минчан Вадим Шипачёв в игре с бывшей командой скромно отметился результативной передачей.

«Питерец.ру» начал именно с пента-трика Сероуха потому, что удивлён поражению СКА от «Куньлуня» – исторически удобного соперника. Петербуржцы побеждали китайский клуб настолько часто, что проигрыш «Куньлуню» – сенсация.

Однако действительность радужных ожиданий не оправдала: «Куньлунь» не просто победил, а забросил в ворота СКА шесть шайб. Открыл счёт 35-летний Сергей Андронов на 17-й минуте, но СКА пропустил «гол в раздевалку» перед перерывом. Вторая двадцатиминутка получилась провальной для СКА: Егор Заврагин трижды пропустил и был заменён на Павла Мойсевича. Итог второго периода – 1:4.

Начав третий отрезок встречи при счёте 2:5, СКА сумел возродить интригу после точных бросков Михаила Григоренко и Матвея Короткого. Но «Куньлунь» забил в пустые ворота и победил – 6:4.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-11-2017, 19:29
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:1, Ковальчук добился хет-трика
20-05-2024, 01:41
Колумбиец Кассьерра забил пять голов, а «Зенит» победил «Ахмат» и продолжает борьбу за золото!
28-01-2020, 13:50
Спартаковец Даугавиньш сделал хет-трик в матче с «Куньлунем»
1-12-2016, 19:56
Хет-трик Дадонова помог СКА обыграть «Куньлунь»
10-12-2018, 22:45
Вадим Шипачёв снова не набрал очков против СКА
23-09-2023, 00:47
МХЛ: «Академия СКА-Юниор» обыграла «СКА–1946» со счётом 4:2, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» оказалась сильнее «Крыльев Советов» – 4:3

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:26
На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода
21-02-2025, 10:13
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
21-02-2025, 08:51
На трассе «Зуево-Новая Ладога» в ДТП иномарки с грузовиком пострадали три человека
20-02-2025, 18:29
В Ленобласти столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Есть пострадавший
Наверх