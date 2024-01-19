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Питерец.ру » Спорт » Шайбы Харуллина, Рендулича и Зыкова принесли СКА скромную победу над «Куньлунем», которая позволила петербургскому клубу выйти в плей-офф КХЛ – 2024

Шайбы Харуллина, Рендулича и Зыкова принесли СКА скромную победу над «Куньлунем», которая позволила петербургскому клубу выйти в плей-офф КХЛ – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
На этот раз 8:1 или 7:0 не случилось – всего лишь 3:1 в пользу СКА.

Удобнее соперника, чем «Куньлунь Ред Стар», для петербургского СКА просто не существует: ранее невские армейцы буквально почти всегда побеждали китайский клуб. Удалось выиграть и на этот раз, хотя без особого блеска: счёт в матче СКА и «Куньлуня» – всего лишь 3:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

«Питерец.ру» обратил внимание, что ворота невских армейцев в этой игре защищал Павел Мойсевич и задался вопросом: теперь Юхан Матссон – только третий голкипер СКА? Гости нанесли по воротам Мойсевича 26 бросков и добились успеха лишь однажды: на 51-й минуте уже при счёте 3:0 в пользу СКА Тайлер Граовац размочил счёт. Автором первой шайбы в ворота Александра Лазушина стал сегодня Марат Хайруллин, которому ассистировали Александр Никишин и Василий Глотов. Затем Борна Рендулич с передачи Арсения Грицюка удвоил преимущество хозяев льда, а третью шайбу в ворота «Куньлуня» забросил Валентин Зыков, которому помогли отличиться Грицюк и Никишин.

Эта победа позволила СКА набрать 72 очка и обеспечить себе место в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024. Ранее этого же добился ярославский «Локомотив», который лидирует в Западной конференции (СКА занимает второе место). Свой следующий матч СКА проведёт 22 января с минским «Динамо».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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