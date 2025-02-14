В Петербурге стартовали первенство России по легкой атлетике в помещении

В Санкт-Петербурге, в спортивном комплексе "Легкоатлетический манеж", расположенном на Теннисной аллее, дом 3, разгорелись жаркие баталии на первенстве России по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования, стартовавшие сегодня, объединили юниоров и юниорок до 23 лет в рамках первенства России, а также юниоров, юниорок (до 23 лет) и юношей, девушек (до 18 лет) во Всероссийских соревнованиях. Это масштабное мероприятие собрало под своей крышей более 500 молодых и талантливых легкоатлетов, представляющих около 60 регионов нашей страны – от Калининграда до Владивостока.

Почётной гостьей на торжественной церемонии открытия стала Елена Павлова, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, которая в своей приветственной речи отметила важность подобных соревнований для развития отечественного спорта и пожелала всем участникам успехов и честной борьбы.

Санкт-Петербург на первенстве России представлен внушительной командой из 44 спортсменов, демонстрирующих высокий уровень подготовки и нацеленность на победу. Ещё 22 петербуржца будут бороться за медали во Всероссийских соревнованиях. Местные спортсмены готовятся продемонстрировать свои лучшие результаты, оттачивая мастерство на протяжении многих месяцев.

Соревнования продолжатся еще два дня: 15 февраля и 16 февраля, начало каждого дня запланировано на 10:30. Программа соревнований обширна и включает в себя разнообразные дисциплины: бег на различные дистанции (от спринта до марафона, конечно, в адаптированном для манежа формате), прыжки в длину и высоту, толкание ядра, метание копья и другие виды легкой атлетики.

Не упустите возможность увидеть будущих звезд лёгкой атлетики! Вход для зрителей - свободный!