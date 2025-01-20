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На первенстве России среди юниоров и юниорок по биатлону отличилась сборная Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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В Пермском крае на первенстве России среди юниоров и юниорок по биатлону отличилась сборная Санкт-Петербурга. 

В Пермском крае прошло первенство России среди юниоров и юниорок по биатлону (19-21 год), которое стало настоящим праздником для любителей этого вида спорта. Особенно выделилась команда Санкт-Петербурга, которая продемонстрировала отличные результаты в командной гонке на дистанции 7,5 км. Спортсменки из северной столицы уверенно завоевали золотые медали, не оставив шансов своим соперницам.

В составе победительниц оказались четыре талантливые биатлонистки: Василиса Марусова, Екатерина Шумилова, Александра Сабитова и Влада Шишкина. Все они являются воспитанницами специализированной школы олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» и «Училища олимпийского резерва #2». Эти учреждения славятся высоким уровнем подготовки спортсменов и являются настоящими кузницами кадров для российской сборной.

Командная гонка, в которой принимали участие юниоры, прошла в напряженной борьбе. Каждая из участниц показала отличные результаты на стрельбище и на трассе, что позволило команде Санкт-Петербурга занять первое место. Успех этих спортсменок не только подчеркивает их индивидуальные достижения, но и свидетельствует о высоком уровне подготовки и сплоченности команды.

Важно отметить, что биатлон требует не только физической силы, но и высокой концентрации, так как спортсменам необходимо быстро переключаться между лыжной гонкой и стрельбой. Успех на таких соревнованиях — это результат многолетних тренировок, упорства и стремления к победе. В дальнейшем эти молодые спортсменки могут рассчитывать на участие в более крупных турнирах, включая международные соревнования, где они смогут продемонстрировать свои навыки на мировой арене.

Источник: Комитет по спорту
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