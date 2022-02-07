В командном турнире фигуристов на Олимпиаде победила российская команда

Преимущество наших фигуристов в командном турнире было столь велико, что победить не помешали даже падения. Ошиблась Камила Валиева – но при этом вошла в историю. «Питерец.ру» отмечает: Валиева стала первой спортсменкой, сделавшей четверной прыжок на Олимпиаде. А вот падение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова выглядело тревожно, но похоже, что обошлось без серьёзных последствий.

Были разговоры о том, что Валиеву можно заменить на другую фигуристку по ходу командного турнира, однако этого не произошло. Олимпийскими чемпионами по результатам командного турнира стали Валиева, одиночник Марк Кондратюк, пара Мишиной и Галлямова и также танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Последний уже завоёвывал золотую медаль в «команднике» в 2014 году, выступая в паре с Еленой Ильиных. Ложкой дёгтя для двукратного уже Олимпийского чемпиона Кацалапов и его новой партнёрши стало только второе место в произвольном танце (выиграли американцы Чок/Бейтс).

Дмитрий Губерниев так высказался об этой победе: «У команды сквозит уверенность!»