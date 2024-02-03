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Питерец.ру » Спорт » Фигурист Владислав Дикиджи, на которого напали с ножом в петербургском метро, уже опубликовал успокаивающее видео

Фигурист Владислав Дикиджи, на которого напали с ножом в петербургском метро, уже опубликовал успокаивающее видео

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27
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Спортсмен с лёгким сарказмом заявил, что день и вечер у него выдались «насыщенными».

«Питерец.ру» сообщал об успехах фигуриста-одиночника Владислава Дикиджи, и вот этот спортсмен попал в криминальную хронику: в метро Северной столицы на него было совершено нападение с ножом. СМИ и телеграм-каналы наперебой сообщали подробности этого происшествия, но главное – с Дикиджи всё в порядке. Краткая хронология событий выглядит так.

Дикиджи сидел в вагоне метро, когда некий мужчина, выглядевший примерно на 60 лет, подошёл к нему, дёрнул за рюкзак, а затем у горла Владислава оказался нож. По информации от полицейских, к которым обратился Дикиджи, поводом к инциденту могло послужить то, что нападавший хотел посидеть, а свободных мест не было. Дикиджи уже написал заявление, после чего вместе с отцом отправился домой. Для всех неравнодушных Дикиджи записал видео-«кружок», где заявил: в отделении полиции ему пришлось провести очень много времени и он очень устал. Дикиджи поблагодарил всех за моральную поддержку и заверил, что он «цел и здоров». Напавший на спортсмена сейчас разыскивается служителями правопорядка.

Владиславу Дикиджи – 19 лет, фигурным катанием он занимается с четырёх лет, в этом году стал серебряным призёром чемпионата России по прыжкам. Тренирует Дикиджи Олег Татауров.



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