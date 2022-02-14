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Питерец.ру » Спорт » Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые

Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Александра Степанова и Иван Букин (на фото) заняли 6-е место.

Со второй попытки французская пара фигуристов Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон смогли завоевать олимпийское золото. «Питерец.ру» заметил, что формально пекинские Игры стали для французов третьими, однако в Сочи – 2014 совсем ещё молодые Пападакис и Сизерон были в запасе своей команды (Пешала и Бурза тогда показали 4-й результат). В 2018 году Пападакис и Сизерон совсем немного проиграли паре из Канады Вертью – Моир (канадцы выиграли Олимпиаду с мировым рекордом). На этот раз французы победили, более чем на 6 баллов обойдя серебряных призёров из России, которыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Синицына прибавила серебряную медаль к золотой, завоёванной в командном турнире, а вот у Никиты Кацалапова теперь полный комплект наград зимних Олимпиад. Кацалапов – двукратный Олимпийский чемпион (Сочи – 2014 и Пекин – 2022), серебряный призёр Пекина, а также бронзовый – в Сочи, где он катался с Еленой Ильиных.

Третье место в танцах на льду досталось американской паре Хаббелл – Донохью. А вот Александра Степанова и Иван Букин, считающиеся одной из самых красивых пар современности, очутились на шестом месте, позади ещё одной пары из США (Чок – Бэйтс) и итальянцев Гиньяр – Фабри.

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