Баскетбольный «Зенит» разгромил «Парму» со счётом 100:56, в составе пермяков дабл-дабл сделал Ройс Хэмм

В январе 2022 года «Парма» сумела переиграть «Зенит» в пермском УДС «Молот» имени Виктора Лебедева, и с тех пор в очных встречах этих клубов побеждали исключительно «сине-бело-голубые». Очередное рандеву обернулось впечатляющим разгромом «пермяков», которые проиграли «Зениту» с разницей больше 40 очков, что красноречиво говорит о текущей разнице команд в уровне и классе исполнителей. «Питерец.ру» не станет подробно описывать ход матча, в котором одна из команд выиграла у другой все четыре четверти, что уже говорит о подавляющем преимуществе.

«Парма», которую тренирует легенда саратовского и армейского баскетбола Евгений Пашутин, начала сезон Единой Лиги ВТБ – 2024/2025 с двух поражений (от «Автодора» и «Пари НН»), после чего уверенно победила «Астану» (95:63). Но «Зенит» подавил пермяков даже несмотря на отсутствие в составе Ксавьера Муна, который уже стал важным элементом команды Хавьера Паскуаля. Счёт 100:56 лучше всяких слов демонстрирует уровень превосходства петербургской команды, самыми результативными в составе которой стали Омари Спеллмен (19 очков), Дуэйн Бэйкон (16 очков) и капитан «Зенита» Сергей Карасёв (12 очков).

Центровой «Пармы» Ройс Хэмм показал хорошую статистику – 16 очков и 10 подборов.