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Питерец.ру » Спорт » Дракслер – в «Зените»! То есть, Дракслар, а центровой Ройс Хэмм покинул петербургский клуб

Дракслер – в «Зените»! То есть, Дракслар, а центровой Ройс Хэмм покинул петербургский клуб

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.globallookpress.com
Расставание с Хэмом наверняка связано с подписанием статусного «большого» Винса Хантера.

Баскетбольный «Зенит» расторг контракт с американцем Ройсом Хэммом, при этом высокие договаривающиеся стороны достигли соглашения. Хэмм стал игроком «сине-бело-голубых» в январе, после чего сыграл 26 официальных матча (12 из них – в стартовой пятёрке команды Хавьера Паскуаля), в которых в среднем набирал почти 6 очков и делал 3,7 подбора. «Питерец.ру»

предполагает, что уход Хэмма связан с приглашение в «Зенит» его коллеги по амплуа Винса Хантера, который по меркам Единой Лиги ВТБ является значительно большей звездой, чем Хэмм.

Есть новости и из тренерского штаба петербургского клуба. Новым тренером чемпиона Лиги ВТБ 2022 года стал словенец Юре Дракслар, чьи имя и фамилия созвучны с немецким футболистом Юлианом Дракслером. Интересно, что Дракслер перекочевал в «Зенит» … из УНИКСа, который и преградил петербуржцам дорогу в финал плей-офф в этом году. Рабочий стаж Юре Дракслара – почти 20 лет, есть в его послужном списке словенские, чешские, польские и боснийские клубы, а также «Химки» и УНИКС.

Любопытным штрихом к резюме Дракслара как специалиста является его внесезонная работа с быстро ставшим суперзвездой НБА Лукой Дончичем. 24-летний Дончич отыграл 4 сезона в составе «Даллас Маверикс».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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