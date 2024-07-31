ента новостей

02:13
Баскетбол на Олимпиаде – 2024: Канада досрочно вышла в плей-офф, Япония добилась овертайма с Францией, а Германия победила Бразилию
02:06
На Караевской улице в ДТП пострадал мотоциклист
01:33
В матче Кубка России «Зенит» победил «Факел» со счётом 3:0
23:08
В Ленобласти в лобовом ДТП у Симагино пострадали два человека
22:22
Злоумышленники обманывают россиян под видом участия в судебном разбирательстве
20:23
Массовое внедрение цифрового рубля может начаться с июля 2025 года
20:21
Комитет Госдумы поддержал ко II чтению проект о запрете треш-стримов
20:16
Выставка «Адрес: деревня Черная. Лагерь детей Ленинградского Литфонда в 1941-1944»
15:56
Закрытие трамвайного движения по Тихорецкому проспекту
15:13
Баскетбол на Олимпиаде – 2024: дабл-дабл Адетокумбо не помог Греции в матче с Испанией, сейчас играют Австралия и Канада
13:16
В Петербурге молодогвардейцы изготовили эвакуационные носилки для нужд фронта
13:07
Владельцы крупных каналов смогут передавать информацию о себе в РКН через «Госуслуги»
13:01
Минцифры при поддержке СПЧ разработает правила использования ИИ в ряде сфер
12:55
Индийские спасатели ищут выживших после оползней в Керале, унесших жизни десятков человек
12:18
В центре Петербурга задержали иностранца, домогавшегося 14-летней девочкой
11:45
На Пулковском шоссе автоледи на иномарке сбила 16-летнего велосипедиста
11:41
В Невском районе задержан подозреваемый в убийстве собутыльника
09:59
Выплаты контрактникам увеличились
09:13
В Петербурге протестируют трамваи-беспилотники
08:31
Сферу торговли и общепита поддержат льготными кредитами
07:58
В Петербурге растет число неформально занятых
20:48
Выставка «Остров художников»
20:46
Выставка «Пастораль»
20:33
Петербургский шахматист Савва Ветохин занял 12-е место на турнире в Экс-ан-Провансе (Франция), а победителем стал индийский гроссмейстер Пранеш
14:56
В центре Петербурга парковка самокатов будет запрещена
12:52
Мессенджеры уязвимы перед хакерами
11:48
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
11:42
В Невском районе мигрант изнасиловал соотечественницу
11:38
В Петербурге житель Ставропольского края выстрелил из травмата в должника
11:33
В Московском районе мужчина выстрелил из аэрозольного устройства в собутыльника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В матче Кубка России «Зенит» победил «Факел» со счётом 3:0

В матче Кубка России «Зенит» победил «Факел» со счётом 3:0

0
35
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Один из голов «Зенита» воронежцы забили в свои ворота: автоголы нынче в моде!

Российский футбольный сезон набирает обороты, и «Питерец.ру» не мог пройти мимо крупной победы «Зенита» над «Факелом». Это была игра группы D, в которую помимо команды Сергея Семака входят ещё «Рубин», «Акрон» и «Факел». Именно с воронежским клубом «сине-бело-голубые» встретились на «Газпром Арене» 30 июля.

Семак выпустил в стартовом составе Дениса Адамова, Сергея Волкова, Юрия Горшкова, Нино, Нуралы Алипа, Вильмара Барриоса, Артура, Александра Ерохина, Густаво Мантуана, Андрея Мостового и Андрея Сергеева. Первый опасный момент был у Мантуана, но голкипер «Факела» Гудиев отразил эту угрозу. Счёт удалось открыть Александру Ерохину на 25-й минуте: помог угловой.

Сразу после перерыва воронежцы имели хорошую возможность сравнять счёт, но Браими свой момент не реализовал. На 70-й минуте забить удалось другому игроку «Факела», но – в свои ворота (к этому голу привела подача Мантуана). Наполненной событиями оказалась и концовка этого матча. Сначала вышедший со скамейки Вильсон Изидор довёл преимущество петербуржцев до крупного, после чего главный арбитр изгнал с поля Багамаева.

В другом матче группы D «Рубин» забил четыре безответных мяча в ворота «Акрона» (отличились Кузнецов, Рожков, Юкич и Угочукву Иву).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-07-2024, 17:11
Ерохин стал автором единственного мяча в товарищеском матче «Зенита» и «Ленинградца»
14-03-2024, 01:36
Футбольный «Зенит» победил «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России
7-10-2023, 21:46
«Зенит» ожидаемо победил «Сочи» со счётом 2:0, голы забили Клаудиньо и Кассьерра
3-12-2023, 20:05
«Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 в мачте 17-го тура чемпионата РПЛ, при этом Кержаков забил в свои ворота
9-11-2023, 20:59
Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»
11-10-2022, 12:47
«Зенит» недооценил «Факел», но команда Сергея Семака сохранила лидерство в чемпионате России

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 02:06
На Караевской улице в ДТП пострадал мотоциклист
0
63
Вчера, 23:08
В Ленобласти в лобовом ДТП у Симагино пострадали два человека
0
81
Вчера, 11:45
На Пулковском шоссе автоледи на иномарке сбила 16-летнего велосипедиста
0
168
29-07-2024, 11:48
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
Наверх