В матче Кубка России «Зенит» победил «Факел» со счётом 3:0

Российский футбольный сезон набирает обороты, и «Питерец.ру» не мог пройти мимо крупной победы «Зенита» над «Факелом». Это была игра группы D, в которую помимо команды Сергея Семака входят ещё «Рубин», «Акрон» и «Факел». Именно с воронежским клубом «сине-бело-голубые» встретились на «Газпром Арене» 30 июля.

Семак выпустил в стартовом составе Дениса Адамова, Сергея Волкова, Юрия Горшкова, Нино, Нуралы Алипа, Вильмара Барриоса, Артура, Александра Ерохина, Густаво Мантуана, Андрея Мостового и Андрея Сергеева. Первый опасный момент был у Мантуана, но голкипер «Факела» Гудиев отразил эту угрозу. Счёт удалось открыть Александру Ерохину на 25-й минуте: помог угловой.

Сразу после перерыва воронежцы имели хорошую возможность сравнять счёт, но Браими свой момент не реализовал. На 70-й минуте забить удалось другому игроку «Факела», но – в свои ворота (к этому голу привела подача Мантуана). Наполненной событиями оказалась и концовка этого матча. Сначала вышедший со скамейки Вильсон Изидор довёл преимущество петербуржцев до крупного, после чего главный арбитр изгнал с поля Багамаева.

В другом матче группы D «Рубин» забил четыре безответных мяча в ворота «Акрона» (отличились Кузнецов, Рожков, Юкич и Угочукву Иву).