Баскетбольный «Зенит» поражением от УНИКСа в Казани продолжил неудачную серию с другими топ-клубами Единой Лиги ВТБ

Баскетбольные обозреватели уже заметили: петербургский «Зенит» в этом сезоне уступает основным конкурентам, что является очень тревожной тенденцией перед плей-офф. «Питерец.ру» с нетерпением ждал встречи «сине-бело-голубых» с УНИКСом, но казанский матч снова завершился поражением команды Хавьера Паскуля.

Матч получился «низовым», как принято говорить у букмекеров: счёт – всего лишь 64:61, то есть, общими усилиями обе команды набрали только 125 очков. Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом петербуржцев (16:14), выделялись на паркете «Баскет-холла» Дмитрий Кулагин – у хозяев, Винс Хантер – у гостей (оба играли против своих бывших клубов, что обычно повышает спортивную мотивацию).

Тома Эртель, Адриен Моэрман и Сергей Карасёв помогли «Зениту» создать 8-очковый задел во втором отрезке матча, и на большой перерыв соперники ушли при разнице «+7» в пользу гостей. Но после большого перерыва у казанцев нашлись свои лидеры атаки, которыми стали Ненад Димитриевич и Луи Лабери. 20:12 – таков счёт третьей четверти, которая в баскетболе часто оказывается ключевой. Трент Фрейзер и Хантер помогли «Зениту» доплыть до нервной концовки, в которой именно гости могли провести победную атаку, но не получилось.