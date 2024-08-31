Баскетбольный «Зенит» выиграл второй контрольный матч у турецкого «Эрокспора» на тренировочном сборе в Анталье

Расставание с французским разыгрывающим Тома Эртелем открывает новую страницу в истории петербургского баскетбольного «Зенита». «Питерец.ру» знал о слухах о возможном уходе ключевого игрока, официальное подтверждение появилось в начале августа. Сравниться с Эртелем по влиянию на командную игру и результат в истории «Зенита» может разве что канадец Кевин Пангос, но в сезоне – 2024/2025 строить командное взаимодействие Хавьер Паскуаль будет уже с новым составом.

Тяжёлого форварда Алекса Пойтресса (на фото) можно отнести к «возвращенцам»: ранее этот американец уже защищал сине-бело-голубые цвета. Пойтресс принимал участие во втором матче с турецким клубом «Эрокспор», который петербуржцы выиграли со счётом 95:76 (29:21, 22:14, 21:20, 23:21) и набрал в этой игре скромные 6 очков. А самым результативным у «Зенита» стал другой «большой» – центровой Винс Хантер (19 очков и 8 подборов). По 14 очков набрали Александр Щербенёв и Георгий Жбанов. Новичок «Зенита» Ксавьер Мун набрал 6 очков и раздал товарищам по команде 6 передач.

5 и 6 сентября «Зенит» примет участие в Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, первый соперник – московский клуб МБА-МАИ. В другом полуфинале этого турнира сойдутся УНИКС и «Пари НН».







