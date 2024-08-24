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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Ольга Карманова потерпела пятое поражение подряд в Суперфинале чемпионата России в Барнауле, в мужском турнире продолжает делать ничьи гроссмейстер Максим Матлаков

Петербургская шахматистка Ольга Карманова потерпела пятое поражение подряд в Суперфинале чемпионата России в Барнауле, в мужском турнире продолжает делать ничьи гроссмейстер Максим Матлаков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова (на фото) никак не выйдет из крутого турнирного пике.

Очередной тур в мужском Суперфинале шахматного первенства России вновь получился богатым на ничьи, поэтому «Питерец.ру» решил объединить свежие барнаульские результаты в одну новость. Делегат Северной столицы Максим Матлаков мог мысленно уже снять серебряную медаль, завоёванную в 2023 году в Царском Селе – снова ничья, уже шестая за 7 туров Суперфинала – 2024.

На этот раз Матлаков разошёлся миром с Павлом Панкратовым (петербуржцу ещё и пришлось изрядно побороться за эти пол-очка), а единственную победу за тур одержал москвич Рудик Макарян, переигравший самого возрастного участника турнира Алексея Дреева. Не сумел победить аутсайдера Артёма Тимофеева чемпион России 2022 года Даниил Дубов, лидирующий вместе с Алексеем Гребневым по количеству ничьих (7 из 7).

17-летняя петербурженка Ольга Карманова с излишним уважением относится к своим более опытным и более высокорейтинговым соперницам. На этот раз Карманова проиграла белыми и продолжает пребывать на дне турнирной таблицы, набрав очко после двух ничьих в стартовых турах. Очень важную победу одержала сегодня над Ольгой Гирей из ХМАО москвичка Дарья Чарочкина. Теперь у Чарочкиной – 4 очка, что позволило ей нагнать проигравшую Екатерине Гольцевой Лею Гарифуллину.

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