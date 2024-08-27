Бескомпромиссный предпоследний тур в мужском Суперфинале чемпионата России по шахматам – всего две ничьи: Матлаков проиграл Артемьеву, победы одержали Дубов, Есипенко и Дреев

До сегодняшнего дня в мужском Суперфинале не было тура, в котором случились бы сразу четыре результативные партии. «Питерец.ру» напоминает, что в 6-м туре было три таких партии, в том числе – поражение представителя города на Неве Максима Матлакова от Артёма Тимофеева.

Проиграл Матлаков и на этот раз: петербуржец чёрными не сумел удержать тяжелофигурный эндшпиль против действующего чемпиона страны Владислава Артемьева. Гроссмейстер из Татарстана стартовал в Барнауле с пяти ничьих подряд, после чего одержал уже третью победу с 6-го по 10-й туры (ранее Артемьев превзошёл Алексея Дреева и Павла Понкратова).

Стать единоличным лидером Суперфинала Артемьеву помешал ростовчанин Андрей Есипенко, техничено переигравший в ферзевом окончании Арсения Нестерова. Теперь у Есипенко и Артемьева – по 6,5 очков, но у первого шансы на золото более предпочтительные. Ведь по коэффициенту Есипенко опережает Артемьева (это важно при равенстве очков), а играть чёрными с Тимофеевым – задача полегче, чем тем же цветом защищаться против чемпиона России 2022 года Даниила Дубова, что предстоит Артемьеву.

Дубов сегодня красиво переиграл Евгения Наера (на фото), а совсем расклеившийся Александр Грищук уступил ветерану Алексею Дрееву.







