Вчера, 19 ноября к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы о том, что 18 ноября к ним доставили 37-летнего водителя местного предприятия с ножевым ранением в шею. Потерпевший рассказал, что удар ему нанес малознакомый мужчина в квартире дома по улице Максима Горького.

19 ноября сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего машиниста солевой мельницы, который в ходе внезапно возникшего словесного конфликта на почве неприязненных отношений он нанес потерпевшему удар ножом.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого передали в следственные органы.