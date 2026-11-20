С 19 по 21 ноября Мариинский дворец принимает международный молодёжный женский форум стран БРИКС «Диалог поколений во имя будущего». В его работе 20 ноября участвовали глава постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Марина Шишкина, руководитель комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков и депутат Госдумы Ирина Иванова.

Приветствие председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского огласила Марина Шишкина. В обращении подчёркнуто: Петербург рад видеть в Мариинском – дворце, носящем женское имя, – форум, который начинался как российско-белорусский проект и инициативы для государств СНГ, а дорос до уровня БРИКС. Главной темой встречи назван диалог поколений. К задачам, от которых зависят доверие народов друг к другу и устойчивость мировой системы, отнесены вовлечение социально активной молодёжи и лидеров женских общественных объединений в совместную работу, укрепление международного сотрудничества и развитие публичной дипломатии. Бельский выразил уверенность, что созидательная сила, свойственная женщинам, служит ключевым ресурсом для достижения поставленных целей, – так говорится в приветствии.

Площадка собрала молодых женщин-лидеров из стран БРИКС и государств-партнёров ради диалога, образования и нетворкинга. Подготовкой мероприятия занимались Санкт-Петербургское региональное отделение «Союза женщин России» – «Женский альянс» и Санкт-Петербургский социально-экономический институт. К участию подключились делегаты из 15 стран, а число зарегистрированных достигает примерно 800 человек.