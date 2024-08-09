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Питерец.ру » Спорт » Сборные Франции и США встретятся в финале мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде – 2024

Сборные Франции и США встретятся в финале мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
За бронзу поспорят Германия и США, проигравшие в полуфиналах.

«Питерец.ру» заметил среди зрителей Олимпийского баскетбольного полуфинала между Францией и Германией Дирка Новицки и Тони Паркера. В недавнем прошлом ярчайшие звёзды Германии (Новицки) и Франции (Паркер) воочию увидели, как действующий чемпион мира не использовал шанс побороться ещё и за Олимпийское золото.

А ведь начали немцы прекрасно – 12:2, словно продолжая матч группого турнира (тогда французы были переиграны, а Франц Вагнер и Деннис Шрёдер набрали по 26 очков). Постепенно игра выровнялась, французы настигли соперника, и встреча перетекла в нервную концовку. Здесь немцев подвёл Шрёдер, не реализовавший важнейший штрафной, и сборная Франции отпраздновала очередной выход в финал Олимпиад: ранее баскетбольные галлы получали серебряные медали в 1948, 2000 и 2020 годах. Звёздный форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 11 очков и сделал 7 подборов.

Сербы были очень близки к победе над американцами, но провал в четвёртой четверти (счёт – 32:15 в пользу «звёздно-полосатой» команды) перечеркнул все героические усилия коллектива тренера-ветерана Светислава Пешича. Многократные Олимпийские чемпионы выиграли полуфинал со счётом 95:91, а самым результативным стал разыгрывающий Стефан Карри (36 очков).

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