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Питерец.ру » Спорт » Стефан Карри из «Голден Стэйт» установил новый рекорд НБА по количеству точных дальних бросков за карьеру

Стефан Карри из «Голден Стэйт» установил новый рекорд НБА по количеству точных дальних бросков за карьеру

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Можно согласиться с тем, что лидер «Воинов» изменил баскетбол.  

Стефан Карри вновь дал повод говорить о себе: разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» обновил рекорд НБА по точным трёхочковым броскам. «Питерец.ру» перечислит тех, кто сейчас идут за Карри, которому покорился исторический показатель 2977. Второй теперь Рэй Аллен, ещё один легендарный снайпер, прочно ассоциирующийся с «Индианой», Реджи Миллер – третий. Действующий баскетболист НБА Джеймс Харден («Бруклин») идёт четвёртым, на счету «Бороды» более двух с половиной тысяч точных дальних попыток. Ещё два действующих игрока – Дэмиан Лиллард и Леброн Джеймс – занимают 10–11 места в списке рекордсменов-дальнобойщиков.

Обозреватели уже назвали рекорд Карри, который лидер «Голден Стэйт» ещё и увеличит за время продолжающейся карьеры, «вечным». К тому же то самое новаторское нападение «Уорриорз» очень сильно изменило современный баскетбол. Теперь дальний бросок в самом начале владения или в быстром отрыве (хотя можно бежать к кольцу и пытаться забить средний бросок наверняка) стали обыденностью.

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