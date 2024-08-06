Олимпиада – 2024: великолепный камбэк французов в четвертьфинале со сборной Германии и уверенная победа США над Бразилией

«Питерец.ру» предполагал, что в самый драматичный четвертьфинальный матч мужского волейбольного турнира парижской Олимпиады уже сыгран. Речь – об эпичном противостоянии Италии и Японии, когда волейбольная команда с Апеннин сумела преодолеть несколько матчболов у соперника и выиграть на упорнейшем тай-брейке.

Однако встреча (скорее – битва) хозяев Олимпиады и отлично игравшей в Париже немецкой сборной тоже превратилась в настоящий волейбольный триллер. Поначалу преимуществом завладели немцы: Матиас Крик цементировал блок, а неувядаемый Георг Грозер забивал важнейшие мячи, включая реактивные подачи. Итог – 25:18 и 28:26 в пользу «тевтонов» в первых двух партиях и серьёзнейшая заявка на общую победу от коллектива Михала Винярского. Но подбадриваемые трибунами французы не сдались и смогли сравнять счёт по партиям (25:20 и 25:21). А на тай-брейке больше повезло французам – 17:15 и 3–2 в пользу действующих Олимпийских чемпионов. Ход матча показал, что более опытный наставник французов Андреа Джани сделал более удачные замены, нежели Винярский.

Игра сборных США и Бразилии по счёту напомнила первый четвертьфинал между Польшей и Словенией: в обоих случаях проигравшая команда сумела на балансе взять только второй сет.



