Связующий сборной Франции Антуан Бризар покинул волейбольный «Зенит», но на Олимпиаде смог наглядно доказать Туомасу Саммелвуо, что финский специалист ошибся. Именно Бризар стал своеобразным «джокером» французской сборной, которая неожиданно стала лучшей на Олимпийском турнире.

Помогли французам и наши волейболисты, когда проиграли мало что решавший для россиян (но не для французов!) матч группового этапа. После этого «трехцветные» смогли попасть в плей-офф, где победили и Польшу с Вильфредо Леоном (3–2), и Аргентинту (3–0). Наша сборная в четвертьфинале на классе обыграла Канаду (3–0), после чего были повержены бразильцы (3–1).

В финале французы выиграли два первых сета, но российской сборной удалось добиться тай-брейка. Здесь в одном из решающих розыгрышей сыграл свою роль бывший игрок казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, и укороченная партия завершилась в пользу сборной Франции – 15:12. Играл в финале и новичок петербургского «Зенита» Женя Гребенников, считающийся одним из лучших либеро мирового волейбола.