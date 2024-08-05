Олимпиада – 2024: Вильфредо Леон и сборная Польши победили в 1/4 финала волейбольного турнира Словению, а Италия еле спаслась в матче с Японией

«Питерец.ру» порылся в статистике и узнал: мужская сборная Польши по волейболу в прошлый раз играла в полуфинале Олимпийских игр в Москве – 1980 (а четырьмя годами ранее поляки и вовсе стали Олимпийскими чемпионами). После этого сначала случился общий спад польского волейбола, после чего началось «проклятие четвертьфиналов», снять которое удалось только сегодня при помощи натурализованного кубинца Вильфредо Леона.

Именно набравший 20 очков Леон стал самым результативным в составе польской команды в победном четвертьфинале парижской Олимпиады со Словенией. Поляки выиграли в четырёх сетах (3–1, счёт по партиям – 25:20, 24:26, 25:19, 25:20). Как видно, поляков не смутило даже обидное поражение «на балансе» во второй партии. Помимо Леона у победителей можно отметить Бартоша Курека (19 очков), а в составе словенцев самым результативным стал бывший игрок «Зенита» Тине Урнаут.

Очень драматичным получилось противостояние Италии и Японии: европейская команда проиграла две партии (20:25 и 23:25), после чего коллектив Филиппа Блена имел несколько матчболов. Но итальянцы проявили чудеса спортивной выдержки и смогли в упорнейшей борьбе взять три сета подряд («+2» в каждой партии, счёт тай-брейка – 17:15).